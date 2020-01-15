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"Tinerii iubesc Moldova": сделать мир лучше за счёт бескорыстной помощи людям

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200115/28852553/Tinerii-iubesc-Moldova-sdelat-mir-luchshe-za-scht-beskorystnoy-pomoschi-lyudyam-.html

Директор проекта "Я - волонтёр" Алексей Присяжнюк считает, что ближайшая цель организации - это сбор средств для благотворительной деятельности.

Этот проект внедряется молодёжной организацией "Tinerii iubesc Moldova" (Молодёжь любит Молдову) при поддержке Русского Центра Науки и Культуры в Кишинёве. Собранные средства будут направлены на лечение больных детей и в Приют для бездомных животных "Аова".

Принцип работы "Tinerii iubesc Moldova" - организация благотворительных концертов на городских площадях или в лицеях, где, как правило, учатся дети, нуждающиеся в высококвалифицированной медицинской помощи. Школьники и их родители с охотой поддерживают акции организации, но иногда её членам приходится сталкиваться с недопониманием, которое выражается со стороны некоторых сограждан в недоверии и даже обвинениях в шарлатанстве. Однако сбор и распределение средств производятся открыто, отчёты публикуются на специальных страницах организации.

Один из лидеров организации Андрей Метта говорит, что он не разделяет мнения молодых людей, которые считают, что в Молдове нельзя себя реализовать.

"Ребята из нашей организации, действительно, очень любят свою страну и верят в неё. Лично я несколько лет назад решил для себя, что не уеду из Молдовы, хотя, конечно, тут проблем - достаточно. Но через такие проекты, как "Я волонтёр" мы пытаемся их решить, изменить к лучшему всё то плохое, что вокруг нас. Нужно начать с небольших проблем и, таким образом, готовиться к решению масштабных", - заявил Андрей Метта.

Организация "Tinerii iubesc Moldova" была создана в 2016 году группой единомышленников.  Основное направление – волонтёрство. Члены организации пытаются доказать нашему обществу, в частности, новым поколениям, что в Молдове есть патриотически настроенная молодёжь, которая хочет и может сделать мир вокруг нас лучше за счёт бескорыстной помощи людям.

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