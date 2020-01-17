Кранга: культура страхования в Молдове растет

"Опыт работы в Молдове нашей солидной страховой компании говорит о том, что культура страхования в нашей стране постоянно росла в последние десять лет"-, заявил для Спутник-Молдова финансовый консультант в области страхования жизни Виталий Кранга.

Виталий Кранга является директором по продажам в солидной страховой компании с европейским капиталом. Он утверждает, что у населения растёт интерес к страхованию жизни и к программам накопления денег, как альтернатива государственной пенсии, которой в большинстве случаев не хватает пожилым людям на нормальную жизнь.

Как сказал гость радиостудии Sputnik Молдова, одним из важнейших направлений деятельности является страхование жизни детей - от болезней и от несчастных случаев со дня рождения и до наступления совершеннолетия. Нередко родители отказываются покупать детям продукты страхования и это происходит не из-за отсутствия доверия к страхованию или из-за отсутствия средств.

Во многих молдавских семьях, по мнению страхового консультанта, неправильно расставлены приоритеты жизни.

"Предположим, что на каждый день рождения вы дарите ребёнку 3000 лей и откладываете их, согласно страховой программе. Подсчитайте, сколько денег будет у ребёнка к совершеннолетию и добавьте к этой сумме проценты прибыли от накопления!", - добавил Кранга.

Он подчеркнул, что эта сумма защищена специальными антиинфляционными инструментами и перестрахованием.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK