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Подкаст "Страхи/Ошибки": как избавиться от стыда

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Стыд — очень странная эмоция. Или состояние. Мы можем испытывать его по сотне поводов. Но всегда ли стыд оправдан? Нужно ли стыдиться за события десятилетней давности или за других людей? И как связан стыд (или его отсутствие) с успехом?

Какой вред наносит нам стыд и когда он полезен? Почему нам бывает неудобно за поведение своих друзей и родственников? И можно ли полностью освободиться от этой эмоции?

Почему мы не верим в себя, и кто доказал, что быть молдаванином здорово >>>

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой, психологом, коучем, бизнес-тренером Сергеем Насибяном и Софией Архангельской, которая постоянно испытывает стыд, разбираемся, как бороться с этим чувством.

Слушайте подкасты РИА Новости

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