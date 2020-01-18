"Космические" югославские монументы, анатомические препараты и гигантские бюсты американских президентов. А ещё тюрьмы, заводы, аэропорты, концлагеря и целые города. Исследователь Александр Сухарев проникает на заброшенные объекты по всему миру. Зачем он это делает?
Исследователь "заброшек" о полиции, призраках и путешествии во времени
/
Долгие и сложные поиски локации. Изматывающая дорога. Ночёвка в палатке. Разговоры с полицией, неприятные встречи с охранниками, местными жителями, охотниками за металлоломом и даже… привидениями?
Чем обусловлена эта страсть к "заброшкам"? Почему Москва похожа на большой шкаф, а заброшенные здания — на больных людей? И можно ли их спасти?
В декабре 2019 года, в преддверие зимних праздников, на 10% подорожали куриные яйца, а также фрукты и овощи – на 5-6%, корреспондент Sputnik Молдова разбирался, несут ли покупатели дополнительные расходы на кишиневских рынках сейчас .