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Исследователь "заброшек" о полиции, призраках и путешествии во времени

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"Космические" югославские монументы, анатомические препараты и гигантские бюсты американских президентов. А ещё тюрьмы, заводы, аэропорты, концлагеря и целые города. Исследователь Александр Сухарев проникает на заброшенные объекты по всему миру. Зачем он это делает?

Долгие и сложные поиски локации. Изматывающая дорога. Ночёвка в палатке. Разговоры с полицией, неприятные встречи с охранниками, местными жителями, охотниками за металлоломом и даже… привидениями?

Чем обусловлена эта страсть к "заброшкам"? Почему Москва похожа на большой шкаф, а заброшенные здания — на больных людей? И можно ли их спасти?

Топ впечатляющих заброшенных мест в мире - фото >>>

Рассказывает путешественник и исследователь с 12-летним стажем Александр Сухарев.

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