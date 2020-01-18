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Ливия и отношения РФ с Турцией: как нам удалось не поссориться?

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Для западной прессы Путин и Эрдоган – самые демонизируемые лидеры эпохи. Но почему-то эти два "диктатора" договариваются и идут на компромиссы. А в ЕС разучились находить взаимоприемлемые решения даже с родными Венгрией и Польшей.

"Диктаторы" договорились по Сирии и мирят враждующие стороны в Ливии. Дмитрий Бабич и Амур Гаджиев – о том, как ссорили наши страны. 

Сергей Лавров, архивное фото
© Sputnik / Владимир Астапкович
Лавров: Ливии еще далеко до восстановления государственности

В Ливии, если верить западным СМИ, Россия поддерживала генерала Хафтара, а Турция послала войска на помощь его врагу – премьеру Фаизу Сараджу. Настоящая картина сложнее: для России престижно было бы установить мир в Ливии, брошенной в пучину гражданской войны после интервенции НАТО в 2011 году. Турция рассчитывает на энергетические дивиденды от Сараджа.

Лавров рассказал, кто уничтожил ливийскую государственность >>>

Но, как оказалось, мы друг другу – не помеха. Послушайте, как Россия и Турция вместе чуть не помирили Хафтара с Сараджем.

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