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ЯсноПонятно
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"ЯсноПонятно". Стоит ли так страдать в спортзале

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Блогер хвастается рельефным телом, коллега похудела к лету на 20 кг, а друг из Фейсбука в очередной раз пробежал марафон. Что стоит за этими достижениями? Удовольствие от каждой тренировки или боль и проблемы со здоровьем? Нам говорят, что надо заниматься спортом.

Скандинавская ходьба, тренировки с "железом" или модная аэройога. Спорт бывает разным.

Как понять, что подходит именно тебе? Как найти мотивацию, и надо ли себя заставлять идти на тренировку? Как перестать ненавидеть себя за пропуск занятия или "срыв" на бургер? С чего начать, если вы никогда не занимались спортом? И есть ли момент, когда начинать уже поздно?

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Вместе с фитнес-блогером и бодибилдером Дмитрием Путылиным разбираются Ваня, Лина и Ксюша.

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