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Лекарства вне закона. Как получают незарегистрированные препараты

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Многие жизненно необходимые лекарства недоступны в России: у них нет ни регистрации, ни аналогов. Получить препараты легальным образом почти невозможно. Поэтому люди идут на риск, покупая лекарство незаконно. Как получить незарегистрированный препарат?

Летом 2019-го года прямо на почте задержали сразу двух матерей, получавших противосудорожный препарат "Фризиум". Он не зарегистрирован в России и содержит психотропное вещество. Ответственность за назначение такого лекарства – вплоть до уголовной.

Поэтому часто врачи советуют принимать незарегистрированный препарат, но рецепт на него не выдают.

При этом получить от Минздрава разрешение на ввоз лекарства из-за границы можно, только если оно официально назначено пациенту.

Поскольку препарат психотропный, против родителей собирались возбудить дело о контрабанде психотропных веществ. В обоих случаях уголовного преследования удалось избежать. Эти и другие истории вызвали широкий общественный резонанс.

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Летом 2019 года матери больных детей написали открытое письмо в администрацию президента с просьбой легализовать "Фризиум". Благодаря обращению Минздрав пообещал закупить лекарство для 540 детей.

Тем не менее, многие незаменимые лекарства, без которых больной может умереть, в России все еще недоступны.

Журналист "РИА Новости" Анастасия Гнединская разобралась, как больным законно получить запрещенный препарат и сложно ли фармкомпаниям пройти процедуру регистрации в России.

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