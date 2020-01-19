17:08 19 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.45
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.72
Поиск
Как это по-русски
© Sputnik /

"Ложь во спасение" и другие выражения, возникшие из-за ошибки перевода

Подкасты
Получить короткую ссылку
67 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2446/15/24461585.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200119/28895312/lozh-vo-spasenie-i-drugie-vyrazheniya-voznikshie-iz-za-oshibki-perevoda.html

"Ложь во спасение" - часто мы говорим так о ситуациях, когда лучше соврать, чем сказать правду. Но изначально это выражение было совсем не про обман. Была ли Ева создана из ребра Адама, и через какое игольное ушко должен был пройти верблюд?

"Работа не волк…" и многие другие фразы, знакомые с детства – оказывается, раньше означали совсем иное. Запоминайте и говорите правильно.

Слушайте подкасты РИА Новости 

По теме

Вареная мозоль и "мы вас похороним" - к чему приводят ошибки перевода
Фейк, хайп, токсичный. Слова, которые, кажется, были в русском всегда


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Нищий.
Жизнь на грани: их лица на кишиневских улицах многие предпочитают не замечать
Желтые жилеты
Сизый дым как средство против "Желтых жилетов"
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться