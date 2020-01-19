"Ложь во спасение" и другие выражения, возникшие из-за ошибки перевода

"Работа не волк…" и многие другие фразы, знакомые с детства – оказывается, раньше означали совсем иное. Запоминайте и говорите правильно.
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"Ложь во спасение" - часто мы говорим так о ситуациях, когда лучше соврать, чем сказать правду. Но изначально это выражение было совсем не про обман. Была ли Ева создана из ребра Адама, и через какое игольное ушко должен был пройти верблюд?
"Работа не волк…" и многие другие фразы, знакомые с детства – оказывается, раньше означали совсем иное. Запоминайте и говорите правильно.
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Безопасность верующих, которые традиционно устраивают омовение в иордани, обеспечивали команды спасателей.
Конец прошлого года был отмечен хорошей новостью: Украина решила прекратить любые работы по строительству каскадных гидроэлектростанций на северном участке реки.
Нынешнее плюсовое бесснежье не является редкостью для нашей страны - 80 лет назад термометры показывали весеннюю температуру.
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