"Ложь во спасение" и другие выражения, возникшие из-за ошибки перевода

"Ложь во спасение" - часто мы говорим так о ситуациях, когда лучше соврать, чем сказать правду. Но изначально это выражение было совсем не про обман. Была ли Ева создана из ребра Адама, и через какое игольное ушко должен был пройти верблюд?