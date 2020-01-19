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Подкаст "Это надолго": как не помешать ребёнку стать взрослым

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Думаете, дети отделяются от родителей в переходном возрасте или сразу после совершеннолетия? На самом деле сепарация начинается с рождения. Если упустить момент и не дать нужной самостоятельности, ребёнок может вырасти зависимым, безвольным неудачником.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как дать ребёнку больше самостоятельности, но в то же время не пустить всё на самотёк.

Сепарация — отделение ребёнка от родителей, естественный процесс, связанный с взрослением. Через это проходят все. Ребёнок как личность отделяется от семьи, но сохраняет с ней связь.

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© Sputnik /
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С какого возраста начинается процесс сепарации? Какими могут быть последствия чрезмерной зависимости от родителей? А чрезмерной самостоятельности? По каким причинам сепарация не происходит? С какого возраста надо приучать ребёнка спать в отдельной кровати и отпускать одного за хлебом?

Об этом Настя и Лина спрашивают кризисного и клинического психолога, эксперта благотворительной организации "Журавлик" Марию Зеленову.

Как понять подростка в сложный период и сохранить с ним тёплые отношения — инструкция для родителей.

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