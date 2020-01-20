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Роман Михаеш
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Михэеш: НАРЭ поспешило с поднятием цен на топливо

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200120/28914141/Mikheesh-NARE-pospeshilo-s-podnyatiem-tsen-na-toplivo.html

"Поднятие цен на топливо поспешное, вряд ли оно оправдано изменением цены на нефть на мировых рынках и тем более незначительной девальвацией лея", - считает политолог и юрист Роман Михэеш.

Среди владельцев автомобилей бытует мнение, что автозаправочные слишком быстро реагируют на незначительный рост цены на баррель нефти и почти никогда - на понижение цены, даже когда это понижение явное. По словам Михэеша такое мнение поддерживается малопонятной политикой цен автозаправочных и странным отношением к этой политике Национального Агентства по Регулированию Энергетике (НАРЭ).

"Правомерен вопрос, кто отслеживает деятельность НАРЭ, хотя оно и должно быть независимо от государства. Не пора ли каким-то образом подключить правительство к более строгому надзору над НАРЭ?  Необходим механизм согласования цен на энергоносители, хотя бы на уровне консультаций НАРЭ с правительством", полагает Михэеш.

Последний рост цен на топливо произошел на прошлой неделе.  На автозаправочных бензин А98  стал продаваться по 19 леев и 80 банов (ранее стоил 19,25 лея), А95  -  по 19 леев и 20 банов  (ранее он стоил 18,65 лея). Стоимость дизеля поднялась на 65 банов и теперь составляет 17,05 лея за литр. Больше всего подорожал газ, цена на этот вид топлива повысилась от 9,85 лея до 11, 05 лея за литр.

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