Дрон: заявление Стояногло возвращает прокуратуру в русло свободы

Очень важно, что генеральный прокурор напомнил некоторым своим коллегам по цеху, что они должны действовать в рамках защиты прав и свободы человека, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова адвокат Ион Дрон.

Такую оценку председатель "Центра инициатив и мониторинга органов государственной власти" дал недавнему заявлению генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло, который принес публичные извинения гражданам за необоснованные преследования со стороны прокуроров в последние пять-десять лет.

Дрон напомнил, что в 2003 году был принят новый Уголовно-процессуальный кодекс. В 51-ой статьи (8) этого закона предписывала, что, если дело было возбуждено необоснованно или вынесен оправдательный приговор, то прокурор, занимавшийся этим процессом, или его руководитель должен был извиниться перед пострадавшим ответчиком.

"В 2012 году "реформаторы" по неизвестной причине исключили из закона это положение. Но ведь этот выброшенный из статьи текст выражал, если угодно, философию уголовно-процессуального расследования", – утверждает Дрон. По его мнению, "если прокурор уважает свободу, если он уважает личность, то должен всегда быть готовым извиниться за вольно или невольно допущенные нарушения".

"Своими извинениями Александр Стояногло вернул прокуратуру в русло философии свободы, от которой в 2012 году наши странные "реформаторы" избавились", - считает Дрон.

По его словам, генеральный прокурор пытается сделать так, чтобы Генпрокуратура Молдовы действовала, как полагается. "На подсознательном уровне любой нормальный прокурор, который мыслит в пределах закона, должен воспринять эти извинения, как свои личные. Там, где правовое поле не обрабатывается, там вырастает беззаконие и диктатура одного человека", - сказал Дрон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK