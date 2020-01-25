Как избежать войны между родителями и бабушками? Как реагировать, если старшее поколение не помогает, и как принимать их помощь? Какая бабушка полезная, а какая вредит ребёнку? Как отвечать на манипуляцию со стороны бабушек? В чем плюсы бабушкиного воспитания?
Подкаст "Это надолго": когда бабушки и дедушки опасны для внуков
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Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как найти общий язык с бабушками и дедушками, если они навязывают свои взгляды и внушают вам, что неправы именно вы, а не они. Об этом Настя и Лина говорят с кризисным и клиническим психологом, экспертом благотворительной организации "Журавлик" Марией Зеленовой.
Дикость, которая присутствует во многих салонах рейсовых микроавтобусов в столице, поражает - люди говорят, что такие условия не стоят даже трех леев, не говоря уже о десяти, на чем настаивают сами маршрутчики.