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Это надолго
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Подкаст "Это надолго": когда бабушки и дедушки опасны для внуков

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200125/28962084/podkast-eto-nadolgo-kogda-babushki-i-dedushki-opasny-dlya-vnukov.html

Как избежать войны между родителями и бабушками? Как реагировать, если старшее поколение не помогает, и как принимать их помощь? Какая бабушка полезная, а какая вредит ребёнку? Как отвечать на манипуляцию со стороны бабушек? В чем плюсы бабушкиного воспитания?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как найти общий язык с бабушками и дедушками, если они навязывают свои взгляды и внушают вам, что неправы именно вы, а не они.
Об этом Настя и Лина говорят с кризисным и клиническим психологом, экспертом благотворительной организации "Журавлик" Марией Зеленовой.

Слушайте подкасты РИА Новости



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