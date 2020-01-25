От "градусника" до "авторки" — как в русском появляются новые слова

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Глагол "стушеваться" придумал Достоевский. А слово "градусник" мы знаем только благодаря Ломоносову. Вы знали об этом?