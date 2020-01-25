От "градусника" до "авторки" — как в русском появляются новые слова

Сейчас мы даже не подозреваем, что эти слова кто-то когда-то придумал. Как писатели и поэты преобразовали наш язык и какие авторские неологизмы в него прочно вошли?
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Глагол "стушеваться" придумал Достоевский. А слово "градусник" мы знаем только благодаря Ломоносову. Вы знали об этом?
Сейчас мы даже не подозреваем, что эти слова кто-то когда-то придумал. Как писатели и поэты преобразовали наш язык и какие авторские неологизмы в него прочно вошли?
Слушайте и говорите правильно!
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В Органе гражданской авиации Молдовы прокомментировали инцидент с молдавским вертолетом, подвергшимся нападению в Афганистане.
Каким образом правоохранительное ведомство идет к такому результату, рассказали на коллегии МВД, где подводились итоги 2019 года.
Ракета попала в военный вертолет в провинции Гильменд на юге Афганистана, пилоты получили ранения, им удалось спастись.
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