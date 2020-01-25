18:23 25 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.73
  • RUB0.29
  • RON4.11
  • UAH0.73
Поиск
Подкасты РИА Новости Как это по-русски
© Sputnik /

От "градусника" до "авторки" — как в русском появляются новые слова

Подкасты
Получить короткую ссылку
28 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2799/68/27996810.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200125/28962135/ot-gradusnika-do-avtorki--kak-v-russkom-poyavlyayutsya-novye-slova.html

Глагол "стушеваться" придумал Достоевский. А слово "градусник" мы знаем только благодаря Ломоносову. Вы знали об этом?

Сейчас мы даже не подозреваем, что эти слова кто-то когда-то придумал. Как писатели и поэты преобразовали наш язык и какие авторские неологизмы в него прочно вошли?
Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости



Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Трагедия в Турции: кадры ночного землетрясения - фото
США и НАТО расширят военное присутствие в Ираке вопреки желанию местного населения
Против воли народа: США и НАТО расширят военное присутствие в Ираке - видео
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться