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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрём. Третья мировая война

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Тема:
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Sputnik Молдова
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На Востоке опять неспокойно: обмен ракетными ударами между Ираном и США заставил мир бояться новой войны. Если она начнётся, применит ли Иран ядерное оружие? Будут ли в эту войну втянуты другие страны? Мы на пороге Третьей Мировой?

Ситуация на Ближнем Востоке вызывает ассоциации с событиями, которые предшествовали началу первой и второй Мировой войн. Громкое политическое убийство; категорические разногласия крупных политических игроков; экономические и политические кризисы… Поэтому многие СМИ и эксперты всерьёз обсуждают возможное начало новой мировой войны.
О том, насколько на самом деле вероятно начало нового глобального противостояния, нам рассказал Сергей Серёгичев - кандидат исторических наук, востоковед, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ.
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Тема:
Подкасты РИА Новости (359)


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