Мы все умрём. Третья мировая война

На Востоке опять неспокойно: обмен ракетными ударами между Ираном и США заставил мир бояться новой войны. Если она начнётся, применит ли Иран ядерное оружие? Будут ли в эту войну втянуты другие страны? Мы на пороге Третьей Мировой?