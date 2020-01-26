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"Продам любую базу данных (недорого)". Сколько стоит узнать о нас всё

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"Разово и на постоянной основе предлагаю Вам банковские карты, оформленные на номиналов Москвы. Вопросы в ЛИЧКУ!" Так выглядит типичное предложение о продаже данных на форуме. Продают паспортные сведения, СНИЛС, ИНН. Предлагают пробить человека по всевозможным базам.

В начале октября случилась крупная утечка данных клиентов одного банка. Сотрудник прода

л в даркнете 5 тыс. учетных записей. Виновного обнаружили быстро, но проблема не решилась: в конце месяца в интернете появились данные уже 11,5 тыс. россиян, взявших кредит в разных подразделениях этого банка.
Однако обнаружить утечку и доказать, что вашими данными воспользовались злоумышленники, – сложно. Купить же информацию о вас – очень легко.
Журналист "РИА Новости" Анастасия Гнединская разобралась, как торгуют данными в интернете.
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