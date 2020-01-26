"Разово и на постоянной основе предлагаю Вам банковские карты, оформленные на номиналов Москвы. Вопросы в ЛИЧКУ!" Так выглядит типичное предложение о продаже данных на форуме. Продают паспортные сведения, СНИЛС, ИНН. Предлагают пробить человека по всевозможным базам.
В начале октября случилась крупная утечка данных клиентов одного банка. Сотрудник прода
«Продам любую базу данных (недорого)». Сколько стоит узнать о нас всё
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л в даркнете 5 тыс. учетных записей. Виновного обнаружили быстро, но проблема не решилась: в конце месяца в интернете появились данные уже 11,5 тыс. россиян, взявших кредит в разных подразделениях этого банка. Однако обнаружить утечку и доказать, что вашими данными воспользовались злоумышленники, – сложно. Купить же информацию о вас – очень легко. Журналист "РИА Новости" Анастасия Гнединская разобралась, как торгуют данными в интернете. Слушайте подкасты РИА Новости