"Как вы это делаете?!" Гример Семенчук о товарном виде и закулисье

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Как звёзд эстрады приводят в "товарный вид", и что пришлось пережить Сергею Безрукову? Правда ли, что гримёры подрабатывают на подготовке умерших к похоронам? Чем грим в кино отличается от повседневного макияжа, и надо ли краситься в офис, как на съёмочную площадку?