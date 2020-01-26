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Как вы это делаете
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"Как вы это делаете?!" Гример Семенчук о товарном виде и закулисье

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200126/28963314/kak-vy-eto-delaete-grimer-semenchuk-o-tovarnom-vide-i-zakulise.html

Как звёзд эстрады приводят в "товарный вид", и что пришлось пережить Сергею Безрукову? Правда ли, что гримёры подрабатывают на подготовке умерших к похоронам? Чем грим в кино отличается от повседневного макияжа, и надо ли краситься в офис, как на съёмочную площадку?

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" художник по гриму Эстель Семенчук рассказывает, как с помощью подручных средств и дорогих импортных материалов создаются отвратительные раны и образы мифических персонажей, а артистам удаётся выглядеть со сцены на 20 лет моложе. Как Сергею Безрукову удалось столь натурально воссоздать образ Высоцкого? И может ли грим спасти посредственного актера?
Отвечает художник по гриму, основатель школы гримёров при Мосфильме Эстель Семенчук.

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