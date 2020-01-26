Подкаст "Страхи/Ошибки": что на самом деле стоит за ленью

Лень социально осуждаема. "Ленивый" значит так себе человек, не очень годный. И в школе, и на работе, и в постели, и в спорте. Навесили на вас ярлык "лентяя", и это почти то же самое, что "неудачник". А на самом деле нет. Лень на пустом месте не возникает.

В начале каждого года многие из нас дают обещания, которые к концу года так и не выполняют. Почему? Просто лень. Очень лень начать и ещё сложнее продолжить. Но в чём тогда причина лени? Недостаток мотивации или трудолюбия? Защитная реакция организма? Всё сразу? Как бороться с ленью? И как понять, что пора всё-таки остановиться и отдохнуть?

Мозг обожает переносить всё на завтра, следующий понедельник или месяц, хотя сами мы понимаем, что больше лениться нельзя. Но, как правило, "обстоятельства" сильнее нас.

Какие проблемы маскируются ленью? Почему не стоит ругать себя за ничегонеделанье и как реагировать, если раздражает безделье другого? Как понять, что лень — это, возможно, симптом клинической депрессии и пора к специалисту?

Вместе с экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой, психиатром Клинической больницы №1 им. Алексеева Натальей Захаровой и студентом Александром Рухадзе, который борется с ленью труголизмом, отвечаем на эти вопросы.

Почему для многих отдых становится синонимом лени, слушайте в эпизоде подкаста "ЯсноПонятно".

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