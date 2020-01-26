"Продам любую базу данных (недорого)". Сколько стоит узнать о нас всё

"Разово и на постоянной основе предлагаю Вам банковские карты, оформленные на номиналов Москвы. Вопросы в ЛИЧКУ!" Так выглядит типичное предложение о продаже данных на форуме. Продают паспортные сведения, СНИЛС, ИНН. Предлагают пробить человека по всевозможным базам.
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В начале октября случилась крупная утечка данных клиентов одного банка. Сотрудник продал в даркнете 5 тыс. учетных записей. Виновного обнаружили быстро, но проблема не решилась: в конце месяца в интернете появились данные уже 11,5 тыс. россиян, взявших кредит в разных подразделениях этого банка. Однако обнаружить утечку и доказать, что вашими данными воспользовались злоумышленники, – сложно. Купить же информацию о вас – очень легко. Журналист "РИА Новости" Анастасия Гнединская разобралась, как торгуют данными в интернете. Слушайте подкасты РИА Новости
Министр иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой рассказал о том, что молдавское правительство ведет переговоры с кабинетом министров России по условиям предоставления кредита, который Москва обещала выдать Кишиневу.
Молдова и ее многонациональный и добрый народ готовятся к встрече 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, однако останки советских воинов, принесших стране мир и свободу продолжают находить в стране.