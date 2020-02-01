Подкаст "Страхи/Ошибки": возвращаться ли к бывшим?

Иллюзия, что с "бывшими" можно построить другие отношения приятна и удобна. Но так ли это на самом деле?

Практически каждый проходил это: идея, что надо было дать отношениям ещё одну попытку, где-то потерпеть, на что-то закрыть глаза. Стоит ли давать отношениям второй шанс? Как понять, что вы застряли в колесе токсичных отношений, от которых надо бежать? Есть ли момент, когда возвращение невозможно?

Вместе с клиническими психологами Любовью Черкасовой и Дарьей Бондаренко, а также студенткой Анной, которая уже три года сходится и расходится со своим партнёром, разбираемся, стоит ли входить в ту же реку дважды, если люди не меняются.

Слушайте подкасты РИА Новости