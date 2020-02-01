Из чего состоит запах путешествий? На что похож запах старости? И чем на самом деле пахнет в метро? Как создаются культовые ароматы, почему они не нравятся с первого раза и какие духи модно носить в 2020 году, рассказывает парфюмер Анна Агурина.
"Как вы это делаете?!" Парфюмер о магии ароматов, феромонах и зарплате
/
Почему парфюмер — скорее биолог, чем химик? Как духи связаны с культурным кодом?
Руководитель Русского историко-патриотического клуба считает, что лидер партии «Действие и солидарность» проявила "крайнюю некомпетентность" и не уважает память борцов-антифашистов, воинов Красной армии.