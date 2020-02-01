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Как вы это делаете.
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"Как вы это делаете?!" Парфюмер о магии ароматов, феромонах и зарплате

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Из чего состоит запах путешествий? На что похож запах старости? И чем на самом деле пахнет в метро? Как создаются культовые ароматы, почему они не нравятся с первого раза и какие духи модно носить в 2020 году, рассказывает парфюмер Анна Агурина.

Почему парфюмер — скорее биолог, чем химик? Как духи связаны с культурным кодом?

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Отвечает основатель собственного парфюмерного бренда и обладательница карты талантов Франции Анна Агурина.

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