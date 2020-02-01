"Как вы это делаете?!" Парфюмер о магии ароматов, феромонах и зарплате

Из чего состоит запах путешествий? На что похож запах старости? И чем на самом деле пахнет в метро? Как создаются культовые ароматы, почему они не нравятся с первого раза и какие духи модно носить в 2020 году, рассказывает парфюмер Анна Агурина.

Почему парфюмер — скорее биолог, чем химик? Как духи связаны с культурным кодом?

Встретить женщину с таким же парфюмом так же неловко, как женщину в таком же платье?

Существуют ли на самом деле духи с феромонами?

Лаванда из Крыма и лаванда из Прованса пахнут по-разному? И как всё-таки правильно: понюхать, почувствовать или послушать?

Отвечает основатель собственного парфюмерного бренда и обладательница карты талантов Франции Анна Агурина.

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