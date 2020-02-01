Анонимный художник Duran о провокационных комиксах и воровстве шуток

Даже если вы не знаете, кто такой Duran, вы наверняка видели в соцсетях его комиксы: абсурдные, смешные, но всегда актуальные.
Как работают системы защиты авторского права в социальных сетях, и почему они далеки от совершенства? Что делать, если крупный паблик украл картинку или пост?
Как популярность контента зависит от социальной сети? О чём необходимо и недопустимо шутить? И чем автор расплачивается за плохие и хорошие шутки?
Вместе с анонимным веб-художником Duran разбираются Лина, Ваня и Ксюша.
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