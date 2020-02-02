14:29 02 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.51
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск
Не верю!
© Sputnik /

Не верю! Китайская эпидемия, миллиард в лотерею, фейки о пропаже детей

Подкасты
Получить короткую ссылку
45 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2906/18/29061849.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200202/29049226/ne-veryu-kitayskaya-epidemiya-milliard-v-lotereyu-feyki-o-propazhe-detey.html

Кто зарабатывает на панике вокруг эпидемий и новых вирусов? Как часто сообщения об исчезновении детей – фейки? Кто выиграл миллиард в лотерее - везучая пенсионерка или подставное лицо? Почему ведутся споры о самом главном графике, подтверждающем глобальное потепление?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Слушайте подкасты РИА Новости

По теме

Эксперт: технологии производства фейков становятся все более совершенными
Фейк или правда: 130-летний ветеран из Кишинева
Трамп: кончайте с фейками, нет у Меланьи дублерши


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море.
Субмарины апокалипсиса: подлодки, способные разнести мир в щепки
Главный оплот террористов в Сирии взят под контроль правительственными войсками.
Сирийские правительственные войска лишили боевиков их основного оплота
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться