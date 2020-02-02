Не верю! Китайская эпидемия, миллиард в лотерею, фейки о пропаже детей

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Кто зарабатывает на панике вокруг эпидемий и новых вирусов? Как часто сообщения об исчезновении детей – фейки? Кто выиграл миллиард в лотерее - везучая пенсионерка или подставное лицо? Почему ведутся споры о самом главном графике, подтверждающем глобальное потепление?