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Коммуникативный харассмент. Как ущемляют наше право говорить

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Друг убеждает вас в том, что вы неправильно ставите ударение? Порицает за орфографические ошибки? Вынуждает повторять одно слово и то же слово несколько раз?

Бегите от него!

Он орфографический абьюзер, который занимается орфоэпическим газлайтингом и подвергает вас вербальному репродуктивному принуждению. 

Слушайте и говорите правильно!

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