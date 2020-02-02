Коммуникативный харассмент. Как ущемляют наше право говорить

Бегите от него!
Он орфографический абьюзер, который занимается орфоэпическим газлайтингом и подвергает вас вербальному репродуктивному принуждению.
Слушайте и говорите правильно!
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Друг убеждает вас в том, что вы неправильно ставите ударение? Порицает за орфографические ошибки? Вынуждает повторять одно слово и то же слово несколько раз?
Бегите от него!
Он орфографический абьюзер, который занимается орфоэпическим газлайтингом и подвергает вас вербальному репродуктивному принуждению.
Слушайте и говорите правильно!
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Трассу Кишинев-Унгены хотят оборудовать элементами безопасности дорожного движения. А на участке Кишинев-Страшены будут кольцевые развязки и бетонный барьер, который разделит полосы.
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