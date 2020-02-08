Погони, партизанские диверсии, героическая смерть и подвиги. Первая мировая война — один из самых масштабных конфликтов в истории человечества. Но в отличие, например, от Второй мировой, про нее часто забывают и снимают несправедливо мало фильмов.
"1917" и ещё 5 фильмов про Первую мировую войну
/
Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.