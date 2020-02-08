"Это надолго": чего ждать после родов и как восстановиться

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как комфортно прожить период восстановления после родов и принять свое новое тело.
Об этом Лина и Настя спрашивают акушерку, которая ведет занятия для беременных и программу онлайн-поддержки мам после родов, Светлану Безрокову.
А в книге "Мама на нуле" собраны рекомендации, как пережить этот сложный период. Подпишитесь на нее, чтобы раз в неделю получать полезные и поддерживающие отрывки.
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