"Сториз" "свайп", "Я/МЫ". Откуда взялись эти странные слова?

В русский язык пришли новые слова, смыслы и ассоциации, которые, кажется, были в нем всегда. На самом деле многие определения лишь недавно вошли в обиход.

Сейчас выражения вроде "телега не работает", "пополнить тройку", или "свайп вправо" не вызывают удивления, кажутся обыденными. Каких-то 10 лет назад мы бы не поняли, о чем речь.

Слушайте и говорите правильно!

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