Не верю! Китай нажился на вирусе, ошибка Зеленского, поиск Андрейченко

Мог ли Китай заработать на панике вокруг вируса 20 миллиардов долларов? Верить ли сообщениям про 90 тысяч зараженных? Можно ли заразиться от посылки из Китая? В чем был не прав Зеленский, говоря об украинцах, освободивших Освенцим? Пропадала ли Наталья Андрейченко?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк, и как они это сделали.

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