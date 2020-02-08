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Не верю!
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Не верю! Китай нажился на вирусе, ошибка Зеленского, поиск Андрейченко

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Мог ли Китай заработать на панике вокруг вируса 20 миллиардов долларов? Верить ли сообщениям про 90 тысяч зараженных? Можно ли заразиться от посылки из Китая? В чем был не прав Зеленский, говоря об украинцах, освободивших Освенцим? Пропадала ли Наталья Андрейченко?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк, и как они это сделали.

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