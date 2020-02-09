16:46 09 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
Посмотрим

"Офицер и шпион" и еще 5 картин по мотивам реальных судебных дел

Подкасты
Получить короткую ссылку
60 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2778/84/27788437.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200209/29119437/ofitser-i-shpion-i-esch-5-kartin-po-motivam-realnykh-sudebnykh-del.html

В жизни судебные разбирательства – это долгие нудные заседания в унылых и мрачных стенах. В кино судебные процессы – это неожиданно вскрывающиеся факты и улики, обаятельные адвокаты и пронзительные речи перед присяжными.

Пять фильмов, где кинематографичные суды – отличная приправа для реальных интересных судебных дел.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

Слушайте подкасты РИА Новости

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Потеряно при переводе. Откуда берутся названия, не связанные с фильмом?
Юбилей фильма “Бутч Кессиди и Санденс Кид” и 5 современных вестернов
Вечная ностальгия: вспоминаем современные фильмы, снятые в стиле 80-х


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча в спорткомплексе Галактика в Сочи
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Сочи - фото
Модернизированный Ту-160М впервые поднялся в воздух
Модернизированный Ту-160М: первые кадры полета и тест систем - видео
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться