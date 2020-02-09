"Офицер и шпион" и еще 5 картин по мотивам реальных судебных дел

Пять фильмов, где кинематографичные суды – отличная приправа для реальных интересных судебных дел.
Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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