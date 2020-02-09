"Офицер и шпион" и еще 5 картин по мотивам реальных судебных дел

В жизни судебные разбирательства – это долгие нудные заседания в унылых и мрачных стенах. В кино судебные процессы – это неожиданно вскрывающиеся факты и улики, обаятельные адвокаты и пронзительные речи перед присяжными.

Пять фильмов, где кинематографичные суды – отличная приправа для реальных интересных судебных дел.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

Слушайте подкасты РИА Новости

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK