Мы все умрём. Мифы и правда о коронавирусе

ВОЗ объявила вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболели больше 34,5 тысячи человек, умерли 722. С другой стороны, за пределами Китая случаев заболевания не так много. Так стоит ли паниковать из-за коронавируса?

Вспышка китайского коронавируса беспрецедентна или попадает под стандартную картину эпидемий? Почему Китай часто становится родиной эпидемий? Когда появится вакцина от 2019-nCoV? Реклама лекарств от короновируса – правда или ложь? На эти и другие вопросы отвечает Илья Кабанов – популяризатор науки, блогер, писатель и научный обозреватель сайта Тайга.инфо.

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