Олескина. Как студентка филфака изменила систему помощи престарелым

"Они не встроены в реальность", — так Лиза Олескина описывает дома престарелых, куда она попала на практику. Как студентке филфака удалось перевернуть систему и поставить на поток возвращение пенсионеров к нормальной жизни — в новом эпизоде "Как вы это делаете?!"

Почему хорошие условия и уход не спасают от одиночества и как от него лечить? Как стать "внуком по переписке"? Что делает государство, чтобы одиноких стариков не находили в квартирах спустя десять лет после смерти? Как помочь своему дедушке с деменцией? И что каждому из нас может дать простая помощь пожилым?

Отвечает директор фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина.

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