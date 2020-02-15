Подкаст "Страхи/Ошибки": когда вас сжирает зависть

Как жить вам, мелким и крупным завистникам, и почему вы не так уж плохи?

Если человек говорит, что никому не завидует, он, скорее всего, обманывает. Прежде всего самого себя. Но именно неосознанное и вытесненное чувство несёт большую опасность.

Что такое зависть? Какие эволюционные механизмы за ней стоят? Почему сложно себе признаться, что кому-то завидуешь? И можно ли сделать это чувство своим помощником?

Вместе с эволюционным психологом Иваном Хватовым, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской и Леонидом Маковским, который направил свою зависть в нужное русло, разбираемся, как превратить эту эмоцию в топливо для движения вверх.

Слушайте подкасты РИА Новости