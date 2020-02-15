15:02 15 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.70
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Страхи
© Sputnik /

Подкаст "Страхи/Ошибки": когда вас сжирает зависть

Подкасты
Получить короткую ссылку
29 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200215/29158975/podkast-strakhioshibki-kogda-vas-szhiraet-zavist.html

Зависть — стыдная и социально порицаемая эмоция. Чувство, грызущее изнутри. Завидовать плохо, но кто не делает этого? Дети завидуют новой игрушке друга, взрослые — успехам коллег. Ощущение, что только по отношению к вам мир жесток и несправедлив.

Как жить вам, мелким и крупным завистникам, и почему вы не так уж плохи?
Если человек говорит, что никому не завидует, он, скорее всего, обманывает. Прежде всего самого себя. Но именно неосознанное и вытесненное чувство несёт большую опасность.
Что такое зависть? Какие эволюционные механизмы за ней стоят? Почему сложно себе признаться, что кому-то завидуешь? И можно ли сделать это чувство своим помощником?
Вместе с эволюционным психологом Иваном Хватовым, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской и Леонидом Маковским, который направил свою зависть в нужное русло, разбираемся, как превратить эту эмоцию в топливо для движения вверх.

Слушайте подкасты РИА Новости



Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Мужчина в защитной маске и с букетом в День святого Валентина на одной из улиц Гонконга
Коронавирус пусть подождет: День всех влюбленных в Китае и не только
#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда Константин Фёдорович ждёт ваших писем
#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда ждет ваших писем - видео
Военное присутствие США и России за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться