Мы все умрём. Космический мусор

Последние лет 10 космический мусор сбивает по спутнику в год. Каждый новый сломанный аппарат ускоряет каскад и приближает момент, когда мы окажемся заперты на своей планете без интернета, ТВ и связи. Можно ли это предотвратить и сколько времени у нас для этого осталось?