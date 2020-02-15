Мы все умрём. Космический мусор

Разбираемся в теме вместе с Марией Барковой – диссертантом, инженером компании "Российские космические системы", которая изобрела и запатентовала спутник для сбора и утилизации космического мусора.
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Последние лет 10 космический мусор сбивает по спутнику в год. Каждый новый сломанный аппарат ускоряет каскад и приближает момент, когда мы окажемся заперты на своей планете без интернета, ТВ и связи. Можно ли это предотвратить и сколько времени у нас для этого осталось?
Разбираемся в теме вместе с Марией Барковой – диссертантом, инженером компании "Российские космические системы", которая изобрела и запатентовала спутник для сбора и утилизации космического мусора.
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Премьер-министр Молдовы и члены кабмина республики приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Граждане Молдовы дали в качестве взяток в 2019 году порядка полумиллиарда леев, что на 111 миллионов больше, чем в 2017-м, такие данные содержатся в исследовании, проведенном по заказу Программы по развитию Организации Объединенных наций.
Не всегда семейные пары, в которых любовь угасла, расстаются мирно, одна из жен в столице при разводе наняла шантажистов, которые угрожали ее супругу смертью в случае, если он не отдаст большую часть совместно нажитого имущества.
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