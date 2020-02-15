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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрём. Космический мусор

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200215/29159047/my-vse-umrm-kosmicheskiy-musor.html

Последние лет 10 космический мусор сбивает по спутнику в год. Каждый новый сломанный аппарат ускоряет каскад и приближает момент, когда мы окажемся заперты на своей планете без интернета, ТВ и связи. Можно ли это предотвратить и сколько времени у нас для этого осталось?

Разбираемся в теме вместе с Марией Барковой – диссертантом, инженером компании "Российские космические системы", которая изобрела и запатентовала спутник для сбора и утилизации космического мусора.

Слушайте подкасты РИА Новости



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