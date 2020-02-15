Не верю! Блеф Лукашенко, нашествие волков, искусственный вирус

Правда ли, что Трамп передал Лукашенко письмо, где предлагает Белоруссии за 3 года вступить в ЕС, НАТО и ВТО и кредит на $25 млрд? Возможно ли, что коронавирус выведен искусственно? Разбираемся вместе с руководителем русской ленты РИА Новости Еленой Глушаковой.

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

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