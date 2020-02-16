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Страхи
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Подкаст "Страхи/Ошибки": как простить старые обиды своим родителям

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200216/29158996/podkast-strakhioshibki-kak-prostit-starye-obidy-svoim-roditelyam.html

Обида — это болезнь. А самые тяжёлые обиды — из детства. На родителей. Недолюбили, заставляли делать то, что ненавидишь, ставили в угол, били, не давали денег. Обязаны ли вы простить родителей и можете ли?

Как перестают общаться и не общаются десятилетиями дети и родители, как бабушки и дедушки ни разу не видят внуков из-за детских обид своих детей? И возможно, каждый считает себя правым, но от правоты, как правило, нет счастья, правоту можно только гордо утащить с собой в могилу. А от прощения, принятия, и хоть маленькой, но любви, счастье есть. Как говорить с родителями о прошлом? Есть ли у обиды срок давности? Как простить умершего родителя?
Вместе с эволюционным психологом Иваном Хватовым, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской и Татьяной Эварницкой, которая держит обиду на отца, разбираемся, имеют ли дети право не прощать своих родителей и в каких ситуациях лучше отпустить прошлое?

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