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"Кто есть ху", загогулина и черномырдинки: как рождались цитаты 90-х

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200216/29160130/kto-est-khu-zagogulina-i-chernomyrdinki-kak-rozhdalis-tsitaty-90-kh.html

Самые яркие фразы российских политиков 90-х, оставшиеся в истории – ельцинская "загогулина", "не так сели", черномырдинки, горбачевское "кто есть ху". Откуда взялась фраза "во всем виноват Чубайс!" ? А Ельцин на самом деле не говорил фразу "Я устал. Я ухожу".

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