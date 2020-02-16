"Кто есть ху", загогулина и черномырдинки: как рождались цитаты 90-х

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Самые яркие фразы российских политиков 90-х, оставшиеся в истории – ельцинская "загогулина", "не так сели", черномырдинки, горбачевское "кто есть ху". Откуда взялась фраза "во всем виноват Чубайс!" ? А Ельцин на самом деле не говорил фразу "Я устал. Я ухожу".
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За минувший год в республике стало больше на пять частных детективов, а также на два охранных агентства, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законом.
В Глодянском районе республики молдавские археологи нашли сосуд, которому, как минимум, пять тысяч лет.
Масленичные гуляния, которые традиционно завершают зимний период по старославянской традиции, проводятся в Приднестровье ежегодно.
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