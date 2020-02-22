Страх заболеть коронавирусом

Тема коронавируса собрала вокруг себя слишком много страхов и домыслов, которые нуждаются в объяснении. Что же такое коронавирус? Что у него общего со свиным гриппом и атипичной пневмонией? Кто сейчас занимается разработкой вакцины в России?
Вместе c кандидатом биологических наук, специалистом в области молекулярной биологии и вирусов Василием Рогожиным и врачом, популяризатором науки Алексеем Яковлевым разбираемся, готово ли человечество к глобальной эпидемии и как защититься от инфекции.
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