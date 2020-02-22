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Страх заболеть коронавирусом

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200222/29244106/strakh-zabolet-koronavirusom.html

Советник при ВОЗ заявил, что заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира. Какой риск подхватить вирус в общественном месте и что делать, если появились "первые симптомы"?

Тема коронавируса собрала вокруг себя слишком много страхов и домыслов, которые нуждаются в объяснении. Что же такое коронавирус? Что у него общего со свиным гриппом и атипичной пневмонией? Кто сейчас занимается разработкой вакцины в России? 

Опасаясь коронавируса.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
Коварный коронавирус: как оказалось, у него есть третий путь распространения
Можно ли заразиться коронавирусом в транспорте, на улице, при тесном контакте с заболевшим?

Вместе c кандидатом биологических наук, специалистом в области молекулярной биологии и вирусов Василием Рогожиным и врачом, популяризатором науки Алексеем Яковлевым разбираемся, готово ли человечество к глобальной эпидемии и как защититься от инфекции.

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