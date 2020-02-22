От Айвазовского до Репина. Как пропадали живописные шедевры

За свою историю человечество потеряло тысячи шедевров. Полотна великих художников сгорали в пожарах, становились жертвами грабителей и мародеров, уничтожались диктаторами и собственноручно авторами. Что скрывают исчезнувшие картины и есть ли надежда на возвращение?

Картины, как и другие произведения искусства, — тихие свидетели своей эпохи, страдающие от человеческой жестокости и глупости. "Исчезла во время оккупации Крыма немецко-фашистскими захватчиками". "Пропала из музея днем". "Списана". "Украдена и вывезена за границу". "Сожжена автором". Увидим ли мы когда-нибудь эти произведения? Неизвестно.

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