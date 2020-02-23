"Для защиты использовала карандаш". Что умеют женщины-телохранители

По данным Национальной ассоциации телохранителей России, сейчас личной охраной профессионально занимается около пятисот женщин, что составляет примерно 15% от общего количества телохранителей в России.
Кто-то работает по графику два через два, а кому-то приходится трудиться 5 дней в неделю с утра до ночи. Тем не менее, эта сложная "мужская" работа не мешает простому "женскому" счастью.
Журналист "РИА Новости" Татьяна Кирсанова поговорила с Надеждой о ее школе и особенностях работы женщины-телохранителя.
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