Подкаст "Страхи/Ошибки": зачем мы жалеем себя и других

Жалеть себя нормально? Точно? А других? Что лежит в основе жалости: самолюбие или альтруизм? Имеет ли право один человек вмешиваться в жизнь другого, желая помочь? Как узнать, кто нуждается в поддержке, а кто — манипулирует?

Жалость, на первый взгляд, хорошее чувство. Мы жалеем себя, несчастную соседку с пьющем мужем, бездомного, который мёрзнет на улице. Но здесь всё неоднозначно: всегда найдутся те, кто злоупотребляет помощью и паразитирует на жалости.

В итоге соседка может сесть на шею, бездомный на милостыню вместо еды купить водки, а с жалостью к себе можно навсегда остаться в позиции жертвы.

Чего в жалости больше — хорошего или плохого? Может ли это чувство приносить вред? Почему оно работает избирательно и к кому-то мы её совершенно не испытываем? Как жить с чрезмерной жалостью ко всем?

Вместе с эволюционным психологом Иваном Хватовым, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской и Екатериной Сурат, которая часто жалеет себя, разбираемся, почему жалость — неоднозначное чувство и о чём оно может рассказать.

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