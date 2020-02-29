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Не верю!
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Не верю!Радиоактивные купюры, деанон телеграм-каналов, А(р)бидол в КНР

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200229/29316782/ne-veryu-radioaktivnye-kupyury-deanon-telegram-kanalov-arbidol-v-china.html

Зачем в украинском твиттере подняли тему о том, было ли Ледовое побоище? Правда ли, что Китай признал Арбидол лекарством от коронавируса? Откуда возник миф, что ВИЧ-инфекции нет? Почему в Телеграме любят искать авторов анонимных каналов?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Разбираемся вместе с каналом "Беспощадный пиарщик".

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