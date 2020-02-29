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"Спасибо, мистер Дудец!" 10 мемных мелодий, которые Вы точно слышали

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200229/29316796/spasibo-mister-dudets-10-memnykh-melodiy-kotorye-vy-tochno-slyshali.html

Интернет-общение многоформатно. Поэтому отвечать собеседникам можно по-разному – например, музыкой. В отличие от текста, музыка понятна без слов; а некоторые композиции вирусятся и запоминаются лучше, чем смешные картинки и видео.

10 "меметичных" мелодий, которые вы наверняка использовали, но скорее всего даже не знали, как они называются.

Слушайте и говорите правильно!

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