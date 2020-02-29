"Спасибо, мистер Дудец!" 10 мемных мелодий, которые Вы точно слышали

10 "меметичных" мелодий, которые вы наверняка использовали, но скорее всего даже не знали, как они называются.
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Интернет-общение многоформатно. Поэтому отвечать собеседникам можно по-разному – например, музыкой. В отличие от текста, музыка понятна без слов; а некоторые композиции вирусятся и запоминаются лучше, чем смешные картинки и видео.
10 "меметичных" мелодий, которые вы наверняка использовали, но скорее всего даже не знали, как они называются.
Слушайте и говорите правильно!
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По числу наград на престижном конкурсе Молдова обогнала многие страны с давними традициями виноделия, уступив только производителям Западной Европы.
Опубликована новая информация о трагическом ДТП в Новоаненском районе, где автомашина столкнулась с пассажирским составом.
В рамках национальной программы празднования 75-летия Победы молдавская делегация отправилась в польский город Болеславец, где похоронен легендарный герой.
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