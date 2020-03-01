Подкаст "Это надолго": как детям пережить развод родителей

Как сказать ребёнку, что родители разводятся? Почему нельзя делать вид, что всё в порядке? Как дети переживают развод? Что делать, если взрослые в конфликте манипулируют и настраивают ребёнка друг против друга? И как объяснить, что он не виноват в разводе родителей?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" в этот раз говорим не только о детях, но и том, что делать с ребёнком, если пара находится на грани развода, и как семье пережить расставание.

Об этом Настя и Лина спрашивают юриста и психолога Арину Покровскую.

Слушайте подкасты РИА Новости