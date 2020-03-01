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Подкаст "Это надолго": как детям пережить развод родителей

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200301/29316929/podkast-eto-nadolgo-kak-detyam-perezhit-razvod-roditeley.html

Как сказать ребёнку, что родители разводятся? Почему нельзя делать вид, что всё в порядке? Как дети переживают развод? Что делать, если взрослые в конфликте манипулируют и настраивают ребёнка друг против друга? И как объяснить, что он не виноват в разводе родителей?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" в этот раз говорим не только о детях, но и том, что делать с ребёнком, если пара находится на грани развода, и как семье пережить расставание.

Об этом Настя и Лина спрашивают юриста и психолога Арину Покровскую.

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