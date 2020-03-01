Спортивное программирование: почему россияне — лучшие

Справедливо ли, что программисты столько зарабатывают? Может ли в будущем искусственный интеллект заменить среднего программиста? В новом эпизоде объясняет проректор по международным программам и цифровым инновациям МФТИ Алексей Малеев.

Что такое спортивное программирование и как выглядят сборы для подготовки к нему? Правда ли, что программирование — чисто мужская история, а люди с расстройством аутистического спектра могут быть в нём успешнее других? Почему Силиконовая долина не в России, и что делать, чтобы талантливая молодёжь не уезжала из страны?

Отвечает создатель международного образовательного проекта по подготовке к соревнованиям по спортивному программированию Moscow Workshops Алексей Малеев.

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