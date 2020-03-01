Сварщица. О женщине в платье и с болгаркой в руке

Александра Weld Queen – художница, которая варит металл и создает из него скульптуры. Ради любимого дела она пошла учиться в политехнический колледж на электрогазосварщика, собрала команду и взяла кредит на полтора миллиона рублей для обустройства мастерской.

С помощью сварочного аппарата и болгарки Александра может превратить тяжелый, грубый металл в изящную, воздушную скульптуру. Одну из ее работ – "Мать" – можно увидеть в парке "Зарядье".

Александра устраивает перфомансы, на которых появляется в сварочных костюмах из брезента, расхаживает с авоськой из арматуры и неподвижно стоит с металлической клеткой на голове.

Александра придумала себе псевдоним – Weld Queen, что переводится как "королева сварки". Вскоре она планирует сменить на него фамилию в паспорте.

Художница рассказала, как решила делать скульптуры, за что любит металл и как борется со стереотипами, что сварка – это не женское дело.

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