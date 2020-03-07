Дональд Трамп и Берни Сандерс как агенты Кремля

Солидные американские СМИ "Вашингтон пост" и "Нью-Йорк таймс" сообщили читателям, что Москва помогает предвыборной кампании "социалиста от демократов" - Берни Сандерса. Чтобы отвести от себя подозрения, Сандерс уже начал оскорблять Путина.

Сандерс назвал Путина бандитом и автократом. И если бы нервы у Москвы были потоньше, это выглядело бы как вызов ядерной державе номер два – возможно, от будущего президента США. Но у нас есть опыт шоу "Рашагейт", так что хамский бред на нас не действует.

Самое печальное в этой истории – безнаказанность лгунов. Ведь американские журналисты получили пулитцеровские премии за разоблачение так называемого сговора Трампа с Россией – то есть за версию, по закону аннулированную прокурором Мюллером. Почему же сегодня они врут то же самое про Сандерса? Разбирались редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов.

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