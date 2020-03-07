Украинская аккредитация и изъятая винтовка: что правда, а что фейк в обыске у биатлониста Логинова? Кому выгодны обвинения в допинге (и причем тут деньги)? Обсуждаем с руководителем редакции "Р-спорт" Александром Калмыковым.
Не верю! Допинг в биатлоне, коронавирус в Казани, дело Вайнштейна
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Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.