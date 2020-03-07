Сволочь! Хам! Тварь! Происхождение русских ругательств

Крикнуть вслед обидевшему вас прохожему "хамло!" – можно. А сказать другу "ну ты и даун", или "во дебил" – нельзя. Даже в шутку. Вас вполне справедливо могут обвинить в дискриминации.