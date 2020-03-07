Сволочь! Хам! Тварь! Происхождение русских ругательств

Если хочется выругаться, лучше использовать традиционные "дурак", "сволочь" или "тварь" (которое, на самом деле, не совсем ругательство). Слушайте и говорите правильно!
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Крикнуть вслед обидевшему вас прохожему "хамло!" – можно. А сказать другу "ну ты и даун", или "во дебил" – нельзя. Даже в шутку. Вас вполне справедливо могут обвинить в дискриминации.
Если хочется выругаться, лучше использовать традиционные "дурак", "сволочь" или "тварь" (которое, на самом деле, не совсем ругательство). Слушайте и говорите правильно!
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Теплая и бесснежная зима поставила перед фермерами новые задачи: удержать влагу в почве и быть готовыми к размножению вредителей, которые могли выжить на не промерзшей земле.
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