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Сволочь! Хам! Тварь! Происхождение русских ругательств

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20200307/29422142/svoloch-kham-tvar-rroiskhozhdenie-russkikh-rugatelstv.html

Крикнуть вслед обидевшему вас прохожему "хамло!" – можно. А сказать другу "ну ты и даун", или "во дебил" – нельзя. Даже в шутку. Вас вполне справедливо могут обвинить в дискриминации.

Если хочется выругаться, лучше использовать традиционные "дурак", "сволочь" или "тварь" (которое, на самом деле, не совсем ругательство). Слушайте и говорите правильно!
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