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Политика Эрдогана: когда у мира кончится терпение?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (361)
27 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200307/29450446/politika-erdogana-terpenie.html

Решение России и Турции о прекращении огня в Идлибе приветствуется даже госдепом США. Но при условии, что в итоге победит линия Эрдогана – то есть Дамаск не будет пытаться вернуть Идлиб, сирийскую территорию. Позицию западных СМИ подытожил немецкий Spiegel.

Редакторы портала ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов отслеживают реакцию западных СМИ на попытки прекращения огня в Сирии и в целом на поведение турецкого лидера Эрдогана. Взгляд Запада на Эрдогана в целом негативен, но все равно при выборе между позициями России и Турции журналисты из ЕС и США выбирают Турцию, призывая ЕС поддержать действия Анкары. Обвиняя Москву в попытках "поссорить Турцию и НАТО", эти журналисты не гнушаются дезинформацией, чтобы взывать конфликт между Анкарой и Москвой. Почему так происходит?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (361)


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