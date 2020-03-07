Политика Эрдогана: когда у мира кончится терпение?

Редакторы портала ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов отслеживают реакцию западных СМИ на попытки прекращения огня в Сирии и в целом на поведение турецкого лидера Эрдогана. Взгляд Запада на Эрдогана в целом негативен, но все равно при выборе между позициями России и Турции журналисты из ЕС и США выбирают Турцию, призывая ЕС поддержать действия Анкары. Обвиняя Москву в попытках "поссорить Турцию и НАТО", эти журналисты не гнушаются дезинформацией, чтобы взывать конфликт между Анкарой и Москвой. Почему так происходит?
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