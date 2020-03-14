"Как вы это делаете?!" Психолог, который "вычисляет" маньяков

Как определяют, где преступник совершит следующее преступление? Почему жертва стремится "взять реванш"? Может ли маньяк быть формально психически здоров?
Передаётся ли склонность к таким преступлениям по наследству? И почему соцсети делают травлю ещё более жестокой, чем в реальной жизни?
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" на неоднозначные вопросы отвечает декан факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, главный редактор журнала "Психология и право", профессор кафедры клинической и судебной психологии факультета юридической психологии Николай Дворянчиков.
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