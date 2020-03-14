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Как вы это делаете.
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"Как вы это делаете?!" Психолог, который "вычисляет" маньяков

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20200314/29516507/kak-vy-eto-delaete-psikholog-kotoryy-vychislyaet-manyakov.html

Как Битцевскому маньяку удавалось скрываться от полиции, при этом совершая преступления в одном и том же парке? Справедливо ли говорить, что жертва "сама виновата"? Реально ли уже в детстве определить склонность человека к насилию?

Как определяют, где преступник совершит следующее преступление? Почему жертва стремится "взять реванш"? Может ли маньяк быть формально психически здоров?

Преступление
© Fotolia / Mr Korn Flakes
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Передаётся ли склонность к таким преступлениям по наследству? И почему соцсети делают травлю ещё более жестокой, чем в реальной жизни?

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" на неоднозначные вопросы отвечает декан факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, главный редактор журнала "Психология и право", профессор кафедры клинической и судебной психологии факультета юридической психологии Николай Дворянчиков.

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