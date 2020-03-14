"Лекарство от депрессии". Как нас меняют путешествия

Недельный отпуск в другой стране — как маленькая жизнь. Другие культура, еда, язык. А если отправиться в путешествие на несколько месяцев или лет?

Чем долгие путешествия похожи на психотерапию и могут ли они изменить отношение к жизни?

Взять рюкзак, немного денег и без всякого плана пойти/поехать/полететь в случайном направлении. Насколько это реально в мире, где нужно писать заявление на отпуск, получать визу, арендовать отели и менять валюту?

Как долгие путешествия влияют на человека и его восприятие реальности, разбираются Лина, Ваня и Ксюша.

Гость эпизода, кругосветный путешественник Кирилл Смородин, автор книги "537 дней без страховки. Как я бросил все и уехал колесить по миру" (издательство Бомбора), рассказывает, почему он оставил офисную работу и решился на кругосветку, и что ему дал этот опыт.

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